Вильфанд призвал адаптироваться к изменениям климата

Фото: pixabay.com

К изменениям климата следует адаптироваться, тем более что они происходят не внезапно. Об этом во вторник, 6 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию, — отметил синоптик.

В качестве примера успешной адаптации Вильфанд привел Японию — страну со сложными климатическими и сейсмическими условиями, которая, несмотря ни на что, демонстрирует экономический рост.

Специалист подчеркнул, что России следует поступать так же, тем более что «меры адаптации ясны, необходимо применять их», сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд назвал регионы России, климат в которых станет более засушливым к 2050 году.

Читайте также: Президент РФ и наследный принц Саудовской Аравии обсудили проблемы изменения климата