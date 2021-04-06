Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 апреля

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Во вторник, 6 апреля, погоду в столичном регионе будет определять ложбина циклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит 10-12 градусов тепла, в Подмосковье возможно от семи до 12 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, вероятны порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 50 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы России, климат в которых станет более засушливым к 2050 году.

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