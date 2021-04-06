Лукашенко призвал сократить штат белорусских дипломатов в ряде стран

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Белоруссия не видит необходимости в полноценном дипломатическом присутствии в ряде стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 6 апреля.

По его словам, в некоторых странах перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются.

— Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря, — сказал белорусский лидер.

Он заявил, что в таких случаях следует работать на условиях взаимности, сообщает «БелТА».

Александр Лукашенко также добавил, что важно не допускать превращения дипломатической систему в «закостенелую структуру», где работают только теоретики.

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