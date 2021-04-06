СМИ: Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели по теме климата

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель Соединенных Штатов Америки провели встречу в Нью-Дели, на которой обсудили ряд вопросов, связанных с климатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 6 апреля.

Уточняется, что встреча прошла в гостинице. Темой обсуждения стал климат. Последний раз стороны контактировали в феврале — обсуждали по телефону Парижское соглашение по климату. Тогда было решено налаживать международное сотрудничество по климатической проблематике.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для встречи с коллегой из Индии Субраманьяном Джайшанкаром. Джон Керри посетил столицу Индии в рамках подготовки виртуального саммита по климату.

Читайте также: Лавров заявил, что Запад не реагирует на нарушение Киевом Минских соглашений