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Звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова выходит замуж
Кадр из сериала «Знахарь»

Звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова выходит замуж

Юлия Павлушова

Звезды

Российская актриса Екатерина Кузнецова, которая сыграла официантку Сашу в сериале «Кухня», стала невестой. Ей сделал предложение возлюбленный Максим Аплин. Радостной новостью и снимком заветного кольца девушка поделилась с подписчиками в Instagram.

Пользователи социальной сети в комментариях поздравили влюбленных с помолвкой.

«Поздравляю! Хочется увидеть вас в свадебном платье»; «Вчера все утро ждала это фото, прямо интуиция была»; «Поздравляем! Весна — время для перемен», — написали пользователи.

Кстати, молодая пара встречается всего несколько месяцев. С Максимом Катя познакомилась в Сочи.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал, как узнал тайну Анастасии Заворотнюк.

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