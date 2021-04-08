Пятая часть месячной нормы осадков выпадет в Москве 8 апреля

Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Леонид Щеглов

В столице в четверг, 8 апреля, ожидаются ливни с мокрым снегом, основная масса осадков выпадет в первой половине дня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погода начнет налаживаться только к вечеру.

— Основная масса осадков пройдет до 15:00, вот эти все ливни с мокрым снегом, — сказал Евгений Тишковец.

Он добавил, что в четверг выпадет около 10 миллиметров осадков, что составляет пятую часть от месячной нормы, сообщает РИА Новости.

Ранее МЧС предупредило москвичей об ухудшении погодных условий 8 апреля.

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