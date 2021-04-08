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Кардиолог рассказала, как предотвратить появление тромба при коронавирусе
Фото: Youtube / О самом главном

Кардиолог рассказала, как предотвратить появление тромба при коронавирусе

Елена Фролова

Здоровье

Согласно наблюдениям медиков, у многих пациентов, зараженных коронавирусом, развиваются тромбозы. Об этом рассказала главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.

— COVID-19 влияет на кровоток в сосудах — из-за инфекции он замедляется. В целом кровоснабжение ухудшается. А медленный кровоток — это хорошее условие для образования тромба, — объяснила Мария Глезер.

Для профилактики эксперт посоветовала пить по полтора-два литра жидкости в день. При этом важно не переусердствовать, особенно тем, кто испытывает проблемы с почками. Как подчеркнула кардиолог, во всем нужно соблюдать умеренность, а если употреблять по пять литров воды, то никакое сердце этого не выдержит.

Врач также добавила, что принимать разжижающие кровь лекарства нужно лишь по назначению медицинского специалиста и в том случае, если коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, отмечает «Радио 1».

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