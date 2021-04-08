«Союзмультфильм» рассказал, когда анимация России войдет в топ-10 мира

Фото: Youtube / Мультики студии Союзмультфильм

Российская анимация в ближайшие десять лет может войти в топ-10 мировых лидеров индустрии; отечественные мультфильмы пользуются большим спросом на рынке. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявила пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина.

В четверг, 8 апреля, российская анимация отмечает 110-й День рождения.

Малыгина отметила, что индустрия анимации в России хоть пока еще не занимает большой объем рынка, но стремительно развивается. Сегодня ей нужны свои технические и индустриальные специалисты, которые будут налаживать производственный конвейер.

— Наша индустрия сейчас растет в среднем на 20% в год. Это достаточно высокий темп. Но нужно время, чтобы большое количество наших фильмов звучало на весь мир. Эксперты говорят, что наша анимация в перспективе 10 лет должна вернуться в десятку мировых лидеров. Здорово, что сейчас в перспективы индустрии поверил и бизнес. Крупные инвесторы пришли в отрасль, а это значит — новые возможности, больше российских работ. Если эта тенденция сохранится, то цель вхождения в топ-10 мировых лидеров достижима, — сказала она.

По словам Малыгиной, сегодня в РФ большой спрос на отечественные мультфильмы. Российским студиям даже сложно за ним угнаться. Это связано, в том числе, с увеличением количества популярных видеосервисов: каждый онлайн-кинотеатр заинтересован в своем эксклюзивном детском контенте.

— Важно чтобы российские дети смотрели сериалы, мультфильмы, герои которых им понятны, с которыми они могли бы себя ассоциировать, расти. Важно, чтобы были свои мультфильмы, — отметила Малыгина.

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