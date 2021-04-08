Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Белоруссия планирует начать производить еще одну российскую вакцину
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Белоруссия планирует начать производить еще одну российскую вакцину

Полина Долганова

Внешняя политика

Производство еще одной российской вакцины от COVID-19 планируется наладить в Белоруссии к октябрю текущего года. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

По его словам, вакцина будет производиться на площадке «Белмедпрепаратов», и к октябрю 2021 года она уже будет разработана.

Уточняется, что речь идет о векторной вакцине, аналогичной «Спутнику V».

Пиневич добавил, что республика также планирует создать собственную вакцину.

— Мы ведь говорим о создании еще одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии, — отметил министр в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, в марте Белоруссия запустила промышленный выпуск российского препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V». Предполагается, что объем выпуска будет достигать 500 тысяч доз каждый месяц.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что собственная вакцина республики может быть создана во второй половине года, сообщает Интерфакс.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Премьер Италии ответил на вопрос о возможных закупках «Спутника V»

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в