Белоруссия планирует начать производить еще одну российскую вакцину

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Производство еще одной российской вакцины от COVID-19 планируется наладить в Белоруссии к октябрю текущего года. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

По его словам, вакцина будет производиться на площадке «Белмедпрепаратов», и к октябрю 2021 года она уже будет разработана.

Уточняется, что речь идет о векторной вакцине, аналогичной «Спутнику V».

Пиневич добавил, что республика также планирует создать собственную вакцину.

— Мы ведь говорим о создании еще одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии, — отметил министр в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, в марте Белоруссия запустила промышленный выпуск российского препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V». Предполагается, что объем выпуска будет достигать 500 тысяч доз каждый месяц.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что собственная вакцина республики может быть создана во второй половине года, сообщает Интерфакс.

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