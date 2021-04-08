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Премьер Италии ответил на вопрос о возможных закупках «Спутника V»
Фото: governo.it

Премьер Италии ответил на вопрос о возможных закупках «Спутника V»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Премьер-министр Италии Марио Драги в ответ на вопрос о предполагаемой закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявил, что у страны и так будет выполнена потребность в препаратах при условии, что поставки других вакцин будут соблюдаться. Об этом стало известно в четверг, 8 апреля.

— Производственные возможности («Спутника V») очень ограничены, настолько, чтобы быть незначительными для страны, если контракты будут соблюдаться, то Италия получит все вакцины, необходимые на этот год, — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Ранее премьер министр Италии Марио Драги заявил, что «Спутник V» может появиться в странах Евросоюза во второй половине 2021 года. Также еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что процесс запуска на европейском рынке вакцины «Спутник V» после получения одобрения от регулятора может занять около 10–12 месяцев.

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Италиякоронавирус«Спутник V»
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