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Минсельхоз РФ ответил на заявления о подорожании майонеза
Фото: pixabay.com

Минсельхоз РФ ответил на заявления о подорожании майонеза

Анастасия Волоснова

Экономика

Цены на майонез и соусы поможет стабилизировать государственная поддержка масложировой отрасли. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Нижегородский масложировой комбинат предупредил о повышении стоимости майонеза и соусов на 5–12 процентов в апреле из-за роста цен на масло.

В Минсельхозе планируют обеспечить стабильную стоимость майонеза через сокращение производственных затрат и поддержку от государства.

— Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию, — приводит РИА Новости сообщение Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило девять миллиардов рублей на субсидии для производителей сахара и подсолнечного масла.

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