Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено после инцидента с упавшим на пути человеком. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Сообщается, что движение на указанной линии метро осуществляется в соответствии с графиком.

До этого «ВМ» писала, что человек оказался на путях между станциями метро Арбатско-Покровской линии. По этой причине движение поездов между станциями «Киевская» и «Молодежная» было временно остановлено.

Ранее «ВМ» сообщала, что 6 апреля на станции метро «Красносельская» спасатель оказал помощь девушке, которая упала на рельсы. Мужчина спрыгнул вниз и провел ее в начало путей, где дождался сотрудников полиции и метрополитена.

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