Суд арестовал адвоката экс-полковника МВД Захарченко по подозрению в посредничестве во взяточничестве

Экс-полковника Дмитрия Захарченко осудили на 12 с половиной лет колонии строгого режима / Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пресненский суд заключил под стражу адвоката Александра Горбатенко, который являлся одним из защитников экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что арест мужчины продлится до 7 июня 2021 года.

Горбатенко предъявили обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Следствие предполагает, что в период с июля по август 2018 года правозащитник помогал своему знакомому дать взятку сотрудникам УМВД России по городу Химки. Сообщается, что в указанный период обвиняемый передал взятку в размере 500 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба Пресненского суда

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании Горбатенко. Правоохранители устанавливают всех причастных к вышеописанному делу.

СПРАВКА «ВМ»

10 июня 2019 года Пресненский суд приговорил бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 12 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 118 миллионов рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию, а также получение взятки в виде дисконтной карты сети ресторанов. По версии следствия, используя карту, борец с коррупцией мог сэкономить около трех миллионов рублей. В тот же день его оправдали по эпизоду с получением взятки в размере 800 тысяч долларов, однако правом на реабилитацию Дмитрий Захарченко пока не воспользовался.

Процесс задержания и ареста Захарченко в сентябре 2016 года получил широкий резонанс из-за количества наличных денег, которые следователи нашли при обысках в квартире у его родственников и близких, в том числе гражданской супруги, — 140 миллионов долларов, 2,2 миллиона евро и 374 миллиона рублей. В 2017 году суд обратил имущество экс-полковника и его окружения в доход государства.

Позже в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» экс-полковник рассказал о том, как он живет последние несколько месяцев, о чем мечтает и чего ему особенно не хватает в СИЗО.

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