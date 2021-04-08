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Стали известны даты судебных заседаний в отношении «лжесвидетелей» ДТП с Ефремовым
Фото: АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда

Стали известны даты судебных заседаний в отношении «лжесвидетелей» ДТП с Ефремовым

Анастасия Колоскова

Происшествия

Пресненский суд столицы назначил даты рассмотрения дел в отношении трех свидетелей, которые обвиняются в заведомо ложных показаниях по делу актера Михаила Ефремова. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Судом назначено рассмотрение уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса Российской Федерации: Кобца — на 14 апреля, Бадасяна — на 19 апреля, Гаева — на 20 апреля, — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Уточняется, что дела в отношении обвиняемых в даче ложных показаний будут рассмотрены отдельно друг от друга.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что всем трем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобеца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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Михаил Ефремовсудсвидетель
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