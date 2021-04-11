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Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о мошенничестве в отношении дочери летчика Чкалова
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о мошенничестве в отношении дочери летчика Чкалова

Татьяна Плотникова

Происшествия

Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту хищения у жительницы Москвы, дочери летчика Валерия Чкалова Ольги крупной суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в столичной прокуратуре, 9 апреля в органы столичной полиции поступило сообщение от девушки 1987 года рождения о том, что несколько дней назад неизвестные мошенническим путем, введя в заблуждение ее бабушку 1939 года рождения, завладели более чем 23 миллионами рублей. В тот же день было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В прокуратуре Москвы призвали граждан быть бдительным и не сообщать посторонним лицам, в том числе по телефону, свои персональные данные и реквизиты банковских карт, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в СКР рассказали, что предположительно, дочери советского пилота позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что все ее персональные данные находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести средства на безопасный счет. Женщина послушала злоумышленника и перевела деньги.

Ранее по теме: Юрист рассказал, сможет ли дочь летчика Чкалова вернуть похищенные 23 миллиона рублей

прокуратура МосквыМосквамошенничество
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