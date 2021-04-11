СМИ сообщили об утечке данных 1,3 миллиона пользователей Clubhouse

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Киберпреступники опубликовали в интернете данные 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse, сообщают сетевые средства массовой информации.

Данные появились на специализированном форуме хакеров. В открытый доступ попали имена пользователей, ссылки на их фотографии и информация об аккаунтах в других соцстетях.

Также скомпрометированы данные о том, кто пригласил пользователей в Clubhouse и когда они были зарегистрированы.

Предполагается, что данные сведения могут помочь злоумышленникам получить доступ к банковским счетам пользователей Clubhouse, сообщает CyberNews.

Ранее россиян предупредили о возможных атаках на банковские счета в мае.

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