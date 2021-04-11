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Музыкальный критик назвал причины внезапной популярности каверов
Фото: pixabay.com

Музыкальный критик назвал причины внезапной популярности каверов

Елена Фролова

Музыка

Многие артисты начали выпускать или готовятся к выпуску своих старых новых альбомов. Например, у певца Sting недавно вышла пластинка «Дуэты», в которой он вместе с именитыми музыкантами перепел свои старые хиты. В свою очередь Moby сообщил, когда в свет выйдет его альбом с симфоническим оркестром, где можно будет услышать его знаменитые песни нулевых годов. Почему возникла мода на перепетые давно известные всем песни, объяснил музыкальный критик Денис Ступников.

— Причины потребления этого так называемого вторичного сырья действительно стоят хорошего и глубокого осмысления. Первая кроется в общем кризисе в музыке. Сейчас везде можно наблюдать некий застой, и музыке просто некуда развиваться, поэтому мы пережевываем в культуре в целом и в музыке в частности одну и ту «жвачку» бесконечную, — пояснил Денис Ступников.

Вторая причина, по мнению эксперта, противоречит первой, однако они каким-то образом уживаются вместе. По его словам, в современном мире слишком много информации, поэтому возникает некое перенасыщение.

— Поэтому даже те музыканты, что стараются делать новую музыку, сталкиваются с полной невостребованностью и неблагодарностью относительно того, что они делают, — рассказал музыкальный критик.

В качестве примера он привел истории творчества популярных российских групп. Например, коллективы «Алиса» и «Калинов мост» регулярно выпускают новые сборники, однако для всех они так и останутся исполнителями «Девочки летом», «Сибирского марша», «Дождя» и так далее, отмечает ИА «НСН».

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