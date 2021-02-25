Как собрать плейлист для любого праздника

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Любой праздник сложно представить без какого-либо музыкального сопровождения. Музыка создает хорошее настроение и дарит позитивные эмоции. Однако важно, чтобы плейлист был правильно составлен, иначе праздник может оказаться под угрозой.

Как правильно составить плейлист на праздник?

Во-первых, важно понимать формат мероприятия. Например, чаще всего такие события как свадьба, юбилей или корпоратив, делятся на несколько частей. К одним относятся танцевальная часть, исполнение песен гостями и конкурсы. В этот период времени должны звучать в основном бодрые и ритмичные композиции. Кроме того, на таких мероприятиях должен быть музыкальный фон. Он нужен для того, чтобы организовать спокойную атмосферу, когда гости могут спокойно пообщаться, перекусить и отдохнуть. И музыка в этот момент должна быть соответствующей.

Во-вторых, серьезным фактором является возрастная категория присутствующих на празднике. Если на мероприятии есть представители сразу нескольких возрастов, то придется учитывать пожелания всех. В случае юбилея или свадьбы обычно проще решить эту проблему — на торжестве присутствуют самые близкие люди, чьи интересы, как правило, хорошо известны.

Однако затруднения могут возникнуть, если речь идет о корпоративе, организованном для большого коллектива. В этом случае можно сделать небольшой опрос среди сотрудников об их музыкальных предпочтениях. Этот шаг намного упростит задачу, плюс кто-то из работников может предложить включить в плейлист интересные премьеры песен . Также рекомендуется опираться правило, согласно которому российская и зарубежная песни должны присутствовать в плейлисте примерно поровну.

Кстати, определиться с музыкальным сопровождением на корпоративе поможет стиль вечеринки. Например, заявленная тематика – «Школьная дискотека 90-х». Тогда вопрос с песнями решается очень быстро: для плейлиста точно нужно скачать музыку «Иванушки International», Андрея Губина, «Руки Вверх!», Мираж, а из зарубежных — Backstreet Boys, Britney Spears и Madonna.

Что еще нужно знать при выборе музыкального сопровождения на праздник?

Стоит отметить, что подобрать песни для корпоратива или другого торжества еще не самое сложное задание. Более важным будет вопрос, как именно будет обеспечиваться это музыкальное сопровождение. Существует несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее подходящий для формата будущей вечеринки:

— обеспечивать музыку может диджей. Иногда этот же человек может быть одним из ведущих мероприятия. В любом случае именно он будет следовать музыкальному плану и включать песни в нужный момент времени.

— создать хорошее настроение гостям мероприятия может кавер-группа. Речь идет о музыкантах, которые исполняют популярные хиты вживую. Сейчас такие группы очень популярны, поэтому выбрать подходящую может быть непросто. Так, следует обратить внимание сразу на несколько моментов при выборе: стоимость выступления, репертуар и отзывы предыдущих заказчиков. Все три фактора нужно учитывать обязательно, тогда хорошее настроение на празднике гарантировано.

— в некоторых случаях, если позволяет бюджет, можно пригласить на мероприятие широко известного исполнителя или популярную группу. Конечно, такой формат музыкального сопровождения будет намного интереснее, чем предыдущие два, но он и значительно дороже.

Кстати, при желании можно совместить первые два варианта — диджея и кавер-группу. Это подойдет в том случае, если музыканты не могут спеть какие-то песни, но исключать эти композиции тоже не хочется. В любом случае такой формат будет намного интереснее, поскольку можно будет послушать живую музыку и потанцевать под любимые треки.

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