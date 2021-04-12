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Названы девять симптомов рака кишечника
Фото: pexels.com/pixabay.com

Названы девять симптомов рака кишечника

Анастасия Колоскова

Здоровье

Британские медики перечислили девять признаков, сигнализирующих о раке кишечника, который является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.

Так, человека, в первую очередь, должна насторожить резкая потеря веса. Поводом для обращения к врачу должны стать также анемия, постоянная усталость, одышка или головокружение. Об онкологическом заболевании могут сигнализировать боль в животе и спине.

По словам специалистов, опасными симптомами являются диарея или запор, которые длятся дольше трех недель. Признаками рака кишечника являются также присутствие крови в стуле, кровотечение из заднего прохода и ощущение неполного опорожнения, сообщает издание Express.

Согласно докладу ВОЗ, большой процент онкологии кишечника выявляется лишь на поздних стадиях. Факторами риска опухоли считаются возраст старше 60 лет, обилие жирной и острой пищи, лишний вес, низкая физическая активность, а также курение и наследственность.

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онкологияраккишечник
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