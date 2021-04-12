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Представитель ЕС прокомментировал аварию на ядерном объекте в Иране
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Представитель ЕС прокомментировал аварию на ядерном объекте в Иране

Анастасия Волоснова

В мире

Евросоюз озабочен информацией об аварии на ядерном объекте в Иране и планирует установить все обстоятельства произошедшего. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Авария произошла на иранском ядерном объекте в Натанзе в воскресенье, 11 апреля. Сначала власти утверждали, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что авария на ядерном объекте произошла из-за теракта. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Питер Стано отметил, что в ЕС обеспокоены сообщениями об аварии.

— Необходимо прояснить, что случилось. Мы отвергаем любые действия, которые могут ослабить или нивелировать усилия по урегулированию иранской проблемы. Необходимо прояснить все обстоятельства этого инцидента, — подчеркнул Стано.

Он добавил, что ЕС важно получить факты об аварии, так как существуют разные взгляды на случившееся. Подробная информация об инциденте поможет сделать официальные заявления и предпринять определенные действия, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что момент обрушения трубы на ТЭЦ в Барнауле попал на видео.

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