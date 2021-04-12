МИД призвал другие страны не подпитывать милитаристские настроения Украины

Фото: МИД РФ

Россия предостерегла Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 12 апреля.

— Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения, — рассказал он.

Заявление Лаврова прозвучало в ответ на возможную покупку Украиной вооружения в Турции, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Реджеп Эрдоган поддержал Минские соглашения для урегулирования кризиса в Донбассе.

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