Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе столицы
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 20к3 Карта всех событий
На северо-западе Москвы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника, снаряд времен ВОВ найден по адресу улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 3.
Ранее «ВМ» писала об обнаружении снаряда времен Отечественной войны на западе Москвы — в районе дома 65 на Молодогвардейской улице.
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