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Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе столицы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 20к3 Карта всех событий

На северо-западе Москвы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, снаряд времен ВОВ найден по адресу улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 3.

Ранее «ВМ» писала об обнаружении снаряда времен Отечественной войны на западе Москвы — в районе дома 65 на Молодогвардейской улице.

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