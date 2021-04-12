Найдено тело погибшего при пожаре на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге

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Обнаружено тело погибшего на месте пожара в «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС в понедельник, 12 апреля.

— На месте обнаружено сильно обгоревшее тело, — рассказали в ведомстве.

Личность погибшего устанавливается, сообщает РИА Новости.

Ранее МЧС сообщило, что произошел пожар на фабрике «Невская мануфактура». С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали.

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