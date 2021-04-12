Рогозин выругался на Госдеп США из-за публикации о Дне космонавтики

Фото: ЦИК РФ

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко ответил на публикацию в аккаунте Госдепартамента Соединенный Штатов о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин. Об этом он написал в в понедельник, 12 апреля, в Twitter.

Рогозин в посте отметил, что сверхдержавы так себя не ведут.

В публикации американского ведомства в Twitter сказано о праздновании во всем мире шестидесятилетия пребывания человека в космосе. Но имя первого космонавта Госдеп не стал называть. Также в публикации не указано, что первая страна, которая запустила человека в космос, — это СССР, а на прикрепленном снимке запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.

Напомним, Юрий Гагарин 60 лет назад — 12 апреля 1961 года — на корабле «Восток» первым в мире совершил полет в космос. Космонавт находился в околоземном пространстве 108 минут. За это время корабль сделал один полный оборот вокруг Земли. После завершения миссии корабль приземлился в Саратовской области.

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