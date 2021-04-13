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Один человек погиб в результате стрельбы в американской школе
Полицейские уже задержали стрелявшего / Фото: twitter.com/knoxville_pd

Один человек погиб в результате стрельбы в американской школе

Юлия Курганова

Происшествия

В результате стрельбы в американской школе погиб один человек. Об этом сообщила в понедельник, 12 апреля, полиция города Ноксвилла.

Стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, включая офицера полиции, случилась в средней школе Остин-Ист-Магнит. Стрелявшего задержали.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при стрельбе около больницы в Париже. Стрелявшему удалось скрыться с места случившегося.

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