Главархив Москвы рассказал о благотворительной деятельности братьев Бахрушиных

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив Москвы в День мецената, 13 апреля, рассказал о благотворительной деятельности московских купцов, братьев Бахрушиных — Петра, Александра и Василия.

Они оказывали помощь неимущим гражданам и сделали это семейной традицией. Документы о деятельности Бахрушиных хранятся в столичном Главархиве.

Василий, Александр и Петр Бахрушины принадлежали к известному купеческому роду, занимавшемуся кожевенным и суконным производством. Им в наследство досталась почти обанкротившаяся кожевенная фабрика. Бахрушины смогли не только погасить все долги, но и создать процветающее дело и даже стать московскими купцами первой гильдии.

Помимо этого, братья помогали горожанам. В 1882 году Петр, Александр и Василий Бахрушины пожертвовали огромную по тем временам сумму — 450 тысяч рублей — на строительство больницы «для хроников». Медучреждение открыли в 1887 году.

Также братья открыли при больнице дом призрения для неизлечимых больных. Помимо этого, Бахрушины основали убежище для бедных и сирот, передали в ведение города дом с бесплатными квартирами для вдов, открыли ремесленные курсы для мальчиков и девочек.

Всего братья Бахрушины пожертвовали городу и его жителям сумму свыше 2,7 миллиона рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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