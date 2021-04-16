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Диетолог рассказал, чем полезно авокадо
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказал, чем полезно авокадо

Елена Фролова

Здоровье

Люди по-разному относятся к авокадо: кто-то его обожает, а кто-то, наоборот, не понимает его специфический вкус. Однако практически всем известно, что этот фрукт полезен для здоровья.

— Его преимущества для здоровья многочисленны. Это понятно, так как в нем находятся полезные жиры, клетчатка, витамины, минералы, антиоксиданты и фитостеролы, — рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

По словам эксперта, регулярное потребление данного фрукта укрепляет здоровье сердца, сказывается на улучшении пищеварения, здоровье печени. Авокадо способствует управлению весом. Оно также помогает сохранить здоровье глаз благодаря высокому содержанию лютеина и защищает кожу от признаков старения. Вместе с тем оно содержит большое число полезных мононенасыщенных жирных кислот. Как пояснил диетолог, авокадо является натуральной питательной пищей, которая содержит около 20 витаминов и минералов.

Он также добавил, что данный фрукт нужно включить в свой рацион по многим причинам, отмечает «МИР 24». Например, потому что в нем есть витамины С, Е, К и В-6.

Источник: mir24.tv

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