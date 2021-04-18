Великобритания поддержала высылку российских дипломатов из Чехии

Фото: pixabay.com

Великобритания поддерживает высылку из Чехии 18 российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб в воскресенье, 18 апреля.

— Британия полностью поддерживает наших чешских союзников, показавших, насколько далеко могут зайти российские разведывательные службы в попытках провести опасные и враждебные операции в Европе. Это демонстрирует модель поведения Москвы, — приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что из Чехии вышлют 18 российских дипломатов, их обвинили в работе на спецслужбы. Также чешские власти подозревают РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов.

Читайте также: Хулиганы облили стены посольства России в Праге кетчупом