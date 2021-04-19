Продюсер Верки Сердючки опроверг информацию о серьезной болезни артиста

Фото: Михаил Садчиков — младший / Вечерняя Москва

Продюсер Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, опроверг слухи о серьезной болезни шоумена. Представитель артиста заявил, что его слова о состоянии здоровья звезды были вырваны из контекста.

— У него прекрасное состояние здоровья. Просто история была взята из контекста. В настоящий момент никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе. Все нормально, — цитирует продюсера «Газета.ру»

Раннее сообщалось, что здоровье артиста в опасности и он находится под наблюдением лучших медиков Украины и Европы. На тот момент о состоянии Сердючки рассказывал продюсер, подчеркнув, что, несмотря на заболевание, певец продолжает работу над новым материалом и концертную деятельность.

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