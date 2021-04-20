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Двух сотрудников газовой службы задержали по делу о взрыве в Нижегородской области
Фото: СК РФ

Двух сотрудников газовой службы задержали по делу о взрыве в Нижегородской области

Виктория Родимкина

Происшествия

В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области задержали двух сотрудников газовой службы, которые могут быть причастны к произошедшему в жилом доме взрыву. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области во вторник, 20 апреля.

— Задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года, — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте случившегося, подозреваемые допрашиваются. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в селе Маргушапод Нижним Новгородом 19 апреля произошел взрыв в жилом доме. Из-за взрыва обрушились четыре квартиры. В результате пострадали пять человек — двое детей и трое взрослых, еще один трехмесячный ребенок погиб. Прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело в связи с данным инцидентом.

Ранее по теме: Пострадавшим при взрыве газа под Нижним Новгородом выплатят по 100 тысяч рублей

взрывзадержаниеНижегородская область
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