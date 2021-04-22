Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Туроператоры не ожидают открытия курортов Египта для россиян в мае
Фото: Pexels

Туроператоры не ожидают открытия курортов Египта для россиян в мае

Юлия Павлушова

Туризм

Открытия прямого авиасообщения с курортами Египта в майские праздники не ожидается. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

По словам представителя АТОР, прийти к такому выводу позволили заявления Министерства иностранных дел, а также сообщения Росавиации. По предварительной информации, рейсы на египетские курорты возобновятся только во второй половине мая.

— Но есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет, — цитирует Майю Ломидзе РИА Новости.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России сообщал, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято.

Читайте также: Эксперт объяснил, почему туры в Египет могут стать достойной заменой Турции

ПутешествиякурортЕгипет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Все мнения
О проекте
Читайте нас в