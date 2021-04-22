Туроператоры не ожидают открытия курортов Египта для россиян в мае

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Открытия прямого авиасообщения с курортами Египта в майские праздники не ожидается. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

По словам представителя АТОР, прийти к такому выводу позволили заявления Министерства иностранных дел, а также сообщения Росавиации. По предварительной информации, рейсы на египетские курорты возобновятся только во второй половине мая.

— Но есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет, — цитирует Майю Ломидзе РИА Новости.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России сообщал, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято.

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