Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 24 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Компенсационные автобусы будут работать на Киевском направлении Московской железной дороги 24 и 25 апреля 2021 года из-за железнодорожных работ на стации «Толстопальцево». Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

График движения поездов изменят с 22:55 субботы, 24 апреля, до 9:55 воскресенья, 25 апреля. На участке будут обновлять железнодорожную инфраструктуру.

— У части поездов, следующих на участке Солнечная — Апрелевка, изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда будут курсировать по укороченному маршруту. Несколько рейсов выведут из расписания, — говорится в сообщении.

В 8:20 компенсационные автобусы будут ходить по маршруту Внуково — Лесной Городок, в 5:25 — по маршруту Лесной городок — Киевский вокзал, в 6:45, 8:00, 9:00 — по маршруту Апрелевка — Киевский вокзал.

Для проезда на компенсационных автобусах москвичи должны будут предъявлять билеты на пригородные поезда, пишет агентство городских новостей «Москва».

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