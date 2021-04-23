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Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 24 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 24 апреля

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Компенсационные автобусы будут работать на Киевском направлении Московской железной дороги 24 и 25 апреля 2021 года из-за железнодорожных работ на стации «Толстопальцево». Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

График движения поездов изменят с 22:55 субботы, 24 апреля, до 9:55 воскресенья, 25 апреля. На участке будут обновлять железнодорожную инфраструктуру.

— У части поездов, следующих на участке Солнечная — Апрелевка, изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда будут курсировать по укороченному маршруту. Несколько рейсов выведут из расписания, — говорится в сообщении.

В 8:20 компенсационные автобусы будут ходить по маршруту Внуково — Лесной Городок, в 5:25 — по маршруту Лесной городок — Киевский вокзал, в 6:45, 8:00, 9:00 — по маршруту Апрелевка — Киевский вокзал.

Для проезда на компенсационных автобусах москвичи должны будут предъявлять билеты на пригородные поезда, пишет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Режим работы ряда автобусных остановок изменят в центре Москвы с 24 апреля

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