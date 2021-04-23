Болгария откроет границы для въезда туристов с 1 мая
Болгария открывает границы для въезда туристов с 1 мая. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов.
Для пресечения границы страны туристам нужно будет предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест, или определенного вида антигенный тест, или справку о перенесенном в последние полгода заболевании.
— Мы пытаемся сделать эти меры похожими на наши соседние страны и почти такие же, которые ЕС, вероятно, введет для всего союза в конце мая, — отметил главный санитарный врач Болгарии Ангел Кунчев, передает Болгарское телеграфное агентство.
Отмечается, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в Болгарии на 100 тысяч населения составляет менее 500 случаев, а накануне в среднем по стране было зафиксировано менее 400 заражений.
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