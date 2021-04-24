Более 33 тысяч ветеранов получат 10 тысяч рублей ко Дню Победы

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Свыше 33 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) получат выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Так, 33,2 тысячи россиян, которые принимали непосредственное участие в ВОВ и в настоящее время проживают на территории России и Прибалтики, смогут получить данные выплаты в этом году.

В ПФР уточнили, что эти средства ветераны получат одновременно с пенсией.

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