Более 33 тысяч ветеранов получат 10 тысяч рублей ко Дню Победы
Свыше 33 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) получат выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ (ПФР).
Так, 33,2 тысячи россиян, которые принимали непосредственное участие в ВОВ и в настоящее время проживают на территории России и Прибалтики, смогут получить данные выплаты в этом году.
В ПФР уточнили, что эти средства ветераны получат одновременно с пенсией.
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