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Власти Москвы рассказали, когда начнут строить Рублево-Архангельскую линию метро
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Власти Москвы рассказали, когда начнут строить Рублево-Архангельскую линию метро

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, улица Демьяна БедногоКарта всех событий

Строительство Рублево-Архангельской линии столичного метро планируют начать в середине мая. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 24 апреля.

Он отметил, что на сегодняшний день ведутся работы по строительству монтажно-щитовой камеры для старта тоннелепроходческого комплекса. Также ведутся подготовительные работы на улице Демьяна Бедного: специалисты выносят инженерные коммуникации.

— Дать старт первой проходке на Рублево-Архангельской линии от станции с рабочим названием «Карамышевская» до «Звенигородской» планируется в середине мая, — сказал заммэра.

По его словам, длина перегона составит 1,6 километра. Андрей Бочкарев добавил, что в 2022 году начнется активная фаза строительства станций будущей линии.

Рублево-Архангельская линия метро может быть запущена до 2027 года, сообщает комплекс градостроительной политики Москвы.

Читайте также: Строительство БКЛ метро планируют завершить до конца 2022 года

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