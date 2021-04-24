Власти Москвы рассказали, когда начнут строить Рублево-Архангельскую линию метро

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

— Дать старт первой проходке на Рублево-Архангельской линии от станции с рабочим названием «Карамышевская» до «Звенигородской» планируется в середине мая, — сказал заммэра.

По его словам, длина перегона составит 1,6 километра. Андрей Бочкарев добавил, что в 2022 году начнется активная фаза строительства станций будущей линии.

Рублево-Архангельская линия метро может быть запущена до 2027 года, сообщает комплекс градостроительной политики Москвы.

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