МИД Словакии объяснил решение выслать из страны трех дипломатов РФ
Братислава приняла решение выслать трех российских дипломатов, так как они находились под подозрением спецслужб Словакии. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок в субботу, 24 апреля.
— Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это постоянно, что бы ни случилось, — сказал министр чешскому изданию Respekt.
Глава МИД пояснил, что правительство получило информацию о том, что сотрудники российского посольства в Братиславе осуществляют деятельность, не соответствующую тому, «как должны действовать дипломаты».
При этом Иван Корчок не уточнил, сотрудничали ли дипломаты с российскими спецслужбами. Министр заявил, что может подтвердить только то, что они были «членами дипломатической миссии».
Ранее сообщалось, что МИД Эстонии принял решение выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Подобные меры также приняли Латвия и Литва.
Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти его страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим было принято решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы причастны к случившемуся.
Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.
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