МИД Словакии объяснил решение выслать из страны трех дипломатов РФ

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Братислава приняла решение выслать трех российских дипломатов, так как они находились под подозрением спецслужб Словакии. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок в субботу, 24 апреля.

— Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это постоянно, что бы ни случилось, — сказал министр чешскому изданию Respekt.

Глава МИД пояснил, что правительство получило информацию о том, что сотрудники российского посольства в Братиславе осуществляют деятельность, не соответствующую тому, «как должны действовать дипломаты».

При этом Иван Корчок не уточнил, сотрудничали ли дипломаты с российскими спецслужбами. Министр заявил, что может подтвердить только то, что они были «членами дипломатической миссии».

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии принял решение выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Подобные меры также приняли Латвия и Литва.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти его страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим было принято решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы причастны к случившемуся.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

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