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Коронавирус выявили у 8780 человек в России за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коронавирус выявили у 8780 человек в России за сутки

Иван Юминов

Здоровье

За минувшие сутки в России выявили 8780 случаев COVID-19. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф в воскресенье, 25 апреля.

Клинических проявлений болезни не имели 13,3 процента людей.

Коронавирус выявили у 8780 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве — 2526, Санкт-Петербурге — 701 и Московской области — 611.

При этом за сутки скончались 332 человека.

За время пандемии в России выявили 4 762 569 случаев коронавируса, скончались 108 232 человека, выздоровели — 4 388 008.

Коронавирус выявили у 8780 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось о том, что около 400 тысяч пожилых москвичей привились от COVID-19.

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