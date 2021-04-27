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Посол РФ заявил, что отношения Москвы и Варшавы сейчас самые плохие со времен Второй мировой
Фото: Pixabay

Посол РФ заявил, что отношения Москвы и Варшавы сейчас самые плохие со времен Второй мировой

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Российско-польские отношения на сегодняшний день находятся на самом плохом уровне с момента Второй мировой войны. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев во вторник, 27 апреля.

— Про нынешнее состояние российско-польских отношений могу сказать, что оно самое плохое за весь период после Второй мировой войны, — сказал дипломат.

Посол отметил, что Варшава целенаправленно ведет дело к свертыванию, разрушению связей и сотрудничества почти во всех областях. Сергей Андреев сообщил, что РФ сожалеет о таком развитии событий, но уже «попривыкла к новым реалиям».

Посол добавил, что переломный момент в отношениях России и Польши произошел в 2014 году, когда Варшава выбрала политику «о России или плохо, или ничего». Это не может не сказываться на настроениях польского общества, добавил дипломат.

Андреев подчеркнул, что высылка российских дипломатов из страны является необоснованным решением, сообщает ТАСС.

Таким образом Варшава продемонстрировала свою безоговорочную лояльность США. Москва приняла решение дать зеркальный ответ. Ничего нового в отношения России и Польши этот эпизод не внес, подчеркнул дипломат.

Напомним, власти Польши 15 апреля объявили персонами нон грата трех дипломатов России. В ответ на эти действия российский МИД решил выслать из РФ пять польских дипломатов.

Читайте также: МИД Румынии объявил персоной нон грата заместителя военного атташе РФ

Польшаотношения Запада и Россиипосол
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