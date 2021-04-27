За сутки в России выявили 8053 случая коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России за минувшие сутки выявлено более 8 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 27 апреля.

Так, в стране за последние 24 часа зафиксировали 8053 случая COVID-19. Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались 392 человека с инфекцией, вылечились от коронавируса 8039 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В стране за все время пандемии выявили 4 779 425 случаев коронавируса. Скончались за все время 108 980 человек, выздоровели 4 402 678 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Россия отправит «Спутник V» в Индию на фоне тяжелой ситуации с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще в четырех торговых центрах Москвы начнут работать пункты вакцинации от COVID-19