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Врачи выписали 12 детей, отравившихся хлором в бассейне под Пензой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врачи выписали 12 детей, отравившихся хлором в бассейне под Пензой

Анастасия Волоснова

Происшествия

Врачи выписали 12 из 20 детей, госпитализированных после отравления хлором в бассейне в Пензенской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Инцидент произошел 24 апреля в бассейне Нижнего Ломова. Установлено, что 21 ребенок от 8 до 17 лет отравился хлором, из них 20 человек попали в больницу. Следственный комитет по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Во вторник, 27 апреля, стало известно, что врачи вылечили 12 детей. Однако еще восемь пациентов находятся в больницах под наблюдением специалистов.

— Из Нижнего Ломова выписаны все. В пензенских больницах остаются трое детей в Захарьина (клиническая больница № 6) в отделении токсикологии, пять в педиатрии в Филатова (областная детская больница), состояние удовлетворительное, чувствуют себя хорошо, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее появились подробности расследования дела об отравлении в бассейне под Пензой.

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