Более 4,7 тысячи жителей Перова планируется расселить на первом этапе реновации

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал о том, что в районе Перово обозначено 15 стартовых площадок для реализации программы реновации. Под 11 из них отдано почти 130 тысяч квадратных метров. Эти площадки позволят начать расселение 4,7 тысячи жителей до 2024 года.

— Сейчас на пяти объектах ведется разработка проектной документации, четыре дома в стадии строительства и еще две новостройки уже введены, — приводит слова Левкина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Стартовые площадки реновации находятся на 1-й, 2-й и 3-й Владимирской улицах, а также на улицах Металлургов, Новогиреевской, Плеханова, Плющева и Перовской. В районе Перово планируется расселить 196 домов, в них проживают 42,5 тысячи горожан.

Ранее стало известно, что на юге Москвы по программе реновации расселили семь домов.

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