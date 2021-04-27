Москвичу выстрелили в глаз в парке из-за замечания о неправильной парковке

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ, Ульяновский лесопарк Карта всех событий

Мужчине выстрелили в глаз из пневматического пистолета, когда он прогуливался с собакой по Ульяновскому лесопарку в столице.

Во время прогулки москвич сделал замечание молодым людям, которые припарковали иномарку «Хонда» на узкой тропинке. Между ними произошел конфликт, и один из мужчин выстрелил в жителя столицы.

Пострадавшего доставили в больницу. Нападавшим удалось скрыться на автомобиле, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал при стрельбе на юго-востоке Москвы.

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