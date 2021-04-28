СМИ: Американские власти предъявили обвинения 400 людям по делу о штурме Капитолия

Фото: flickr/uscapitol

Министерство юстиции США предъявило обвинения по меньшей мере 400 лицам по делу о штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы в среду, 28 апреля.

По данным телеканала, речь идет о 400 обвиняемых из 43 штатов страны и столицы Америки. При этом сообщается, что прокуроры готовят обвинения по делам еще 500 человек.

CNN уточняет, что на сайте Федерального бюро расследований опубликованы сотни снимков людей, которые участвовали в беспорядках. Их личности все еще устанавливаются.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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