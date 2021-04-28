Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Здоровый материал»: Бледанс высказалась о яйцеклетках Муцениеце
Фото: из личного архива Эвелины Бледанс

«Здоровый материал»: Бледанс высказалась о яйцеклетках Муцениеце

Юлия Евграфова

Общество

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поддержала коллегу Агату Муцениеце, которая рассказала о планах заморозить свои яйцеклетки. Собеседница «Вечерней Москвы» посчитала, что такие намерения — это забота о будущем.

Ранее бывшая жена Павла Прилучного высказалась, что хотела бы третьего ребенка, но не сейчас. В данный момент актриса полностью погружена в работу, а не в личную жизнь. Как пояснила сама Агата Муцениеце, она хочет заморозить яйцеклетки, пока находится в «нормальном возрасте» (сейчас звезде 32 года — прим. «ВМ»). Пойти на такой шаг артистка планирует на тот случай, если захочет родить после 40 лет. Высказанную идею полностью поддержала телеведущая Эвелина Бледанс.

— Конечно, поддерживаю. Агата думает о будущем, она еще хочет иметь потомство. Могут быть разные ситуации с человеком. Неожиданные. Например, какие-то недуги. Поэтому так она уже будет иметь здоровый материал для того, чтобы родить еще детей. Она большой молодец! — заключила актриса.

Напомним, сама Эвелина Бледанс второй раз стала мамой в 43 года. В 2012 году у звезды и ее теперь уже экс-супруга Александра Семина родился сын. Мальчика назвали Семеном.

Читайте также: «Загадочный проект»: Эвелина Бледанс рассказала, как едва не стала жертвой мошенников

рождение детейЭвелина БледансАгата Муцениеце
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в