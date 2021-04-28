«Здоровый материал»: Бледанс высказалась о яйцеклетках Муцениеце

Фото: из личного архива Эвелины Бледанс

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поддержала коллегу Агату Муцениеце, которая рассказала о планах заморозить свои яйцеклетки. Собеседница «Вечерней Москвы» посчитала, что такие намерения — это забота о будущем.

Ранее бывшая жена Павла Прилучного высказалась, что хотела бы третьего ребенка, но не сейчас. В данный момент актриса полностью погружена в работу, а не в личную жизнь. Как пояснила сама Агата Муцениеце, она хочет заморозить яйцеклетки, пока находится в «нормальном возрасте» (сейчас звезде 32 года — прим. «ВМ»). Пойти на такой шаг артистка планирует на тот случай, если захочет родить после 40 лет. Высказанную идею полностью поддержала телеведущая Эвелина Бледанс.

— Конечно, поддерживаю. Агата думает о будущем, она еще хочет иметь потомство. Могут быть разные ситуации с человеком. Неожиданные. Например, какие-то недуги. Поэтому так она уже будет иметь здоровый материал для того, чтобы родить еще детей. Она большой молодец! — заключила актриса.

Напомним, сама Эвелина Бледанс второй раз стала мамой в 43 года. В 2012 году у звезды и ее теперь уже экс-супруга Александра Семина родился сын. Мальчика назвали Семеном.

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