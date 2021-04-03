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«Загадочный проект»: Эвелина Бледанс рассказала, как едва не стала жертвой мошенников
Фото: instagram.com/bledans

«Загадочный проект»: Эвелина Бледанс рассказала, как едва не стала жертвой мошенников

Рафаэль Залян

Звезды

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала «Вечерней Москве» о том, как едва не стала жертвой телефонных мошенников.

— Мне звонили якобы с просьбой помочь финансово некоему фонду. Представлялись сотрудниками организации, которая помогает людям с различными тяжелыми заболеваниями. Для вступления в их ряды нужно было внести приличную сумму денег. Меня, конечно, сразу это смутило, ведь я этих людей в глаза не видела, а уже должна им платить, — поделилась актриса.

Поняв, что собеседник на другом конце провода пытается «затянуть в свои сети», Бледанс вежливо отказалась принимать участие в «загадочном проекте»:

— Я попросила, чтобы мне отправили данные о фонде: кто учредил его, сколько он работает, кому уже успели помочь. Но после этого «представители» куда-то запропастились. Я так и не поняла, на что они рассчитывали.

Бледанс призвала никогда не верить словам незнакомцев, которые звонят и после непродолжительного диалога «выманивают из вас деньги»:

— Мне кажется, что в таких случаях очень уместны слова из «Мастера и Маргариты»: «Никогда не разговаривайте с неизвестными».

По словам актрисы, это единственный способ «не влипнуть в какую-то неприятную историю».

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о пользе телефонных мошенников.

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