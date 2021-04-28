Суд признал недействительными сделки с имуществом семьи Баталова

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил исковое заявление о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением дочери актера Алексея Баталова, ранее заключенных с актрисой Надеждой Дрожжиной. Также суд восстановил в правах на недвижимость наследницу актера. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее прокуратура ЦАО Москвы выяснила, что вдова актера, действовавшая от имени дочери, Марии Баталовой, подписала договоры пожизненного содержания с иждивением, предметами которых являются принадлежащие Баталовой в праве общей долевой собственности квартиры на улице Серафимовича и в 1-м Самотечном переулке, а также нежилое помещение на улице Серафимовича. Позже на основании этих договоров актриса Надежда Дрожжина завладела правом собственности на принадлежащую Марии Баталовой недвижимость.

Видео: пресс-служба Замоскворецкого суда

Напомним, в сентябре 2020 года в правоохранительные органы поступило заявление в отношении Наталии Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина, которых вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обвинила в получении наследства актера обманным путем. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с наследством народного артиста СССР. В октябре Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной предъявили обвинения по делу о мошенничестве. Позже они согласились вернуть имущество семье актера Алексея Баталова, но не смогли этого сделать из-за наложенного на недвижимость ареста.

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