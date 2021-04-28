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Движение поездов восстановили на Некрасовской линии метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Движение поездов восстановили на Некрасовской линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Электрозаводская Карта всех событий

Движение поездов восстановлено на Некрасовской линии Московского метрополитена. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Отмечается, что движение поездов вводится в график.

Ранее сообщалось, что движение поездов отсутствовало на участке Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Электрозаводская» до «Нижегородской».

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Метродвижение восстановленоМосква
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