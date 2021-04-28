Движение поездов восстановили на Некрасовской линии метро
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Движение поездов восстановлено на Некрасовской линии Московского метрополитена. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Отмечается, что движение поездов вводится в график.
Движение на Некрасовской линии восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) April 28, 2021
Ранее сообщалось, что движение поездов отсутствовало на участке Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Электрозаводская» до «Нижегородской».
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