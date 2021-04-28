Резервные койки подготовят в Подмосковье на случай роста заболеваемости COVID-19

Фото: Министерство энергетики Московской области

Резервные койки на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на майских праздниках подготовят в Московской области. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, власти Подмосковья должны быть готовы к возможному росту заболеваемости.

— Мы должны быть готовы, система должна быть готова. Мы за это несем ответственность, — отметил Воробьев.

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