Музей Победы станет центральной площадкой «Диктанта Победы» 29 апреля

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В четверг, 29 апреля, Музей Победы традиционно станет центральной площадкой «Диктанта Победы». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Участникам международной акции предстоит ответить на 25 вопросов теста по истории Великой Отечественной войны. Они будут посвящены, прежде всего, ее начальному периоду и великим полководцам — Маршалам СССР Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Всего откроется более 15 тысяч площадок, в том числе в малых населенных пунктах. Площадки для «Диктанта» создаются на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС, на предприятиях «Городов трудовой доблести», объектах Росморречфлота, Роскосмоса, Росатома, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС.

За границей площадки откроются при содействии Россотрудничества. Ожидается, что участие в данной акции примут более миллиона человек.

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