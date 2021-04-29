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Кудрявцева оправдалась за отсутствие на похоронах Александра Колтового
Фото: instagram/leratv

Кудрявцева оправдалась за отсутствие на похоронах Александра Колтового

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему отсутствовала на похоронах своего коллеги по программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александра Колтового.

— Эта тема, на которую я даже никогда ни с кем не разговаривала, честно говоря. Мне позвонили журналисты и сказали, что Саша Колтовой разбился. Я не была на его похоронах. Я хочу его запомнить таким, каким знала, — цитирует Кудрявцеву Teleprogramma.pro.

Напомним, что Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом 2020 года он перешел в проект «Звезды сошлись», став новым напарником Леры Кудрявцевой и заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ ведущий работал на телеканале «Наука 2.0».

Телеведущий разбился на легкомоторном самолете 7 ноября возле поселка Чкаловского в городском округе Люберцы. В результате крушения воздушное судно загорелось. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Расследованием трагедии занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

На момент трагедии Александру Колтовому был всего 41 год.

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