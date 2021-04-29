Кудрявцева оправдалась за отсутствие на похоронах Александра Колтового

Фото: instagram/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему отсутствовала на похоронах своего коллеги по программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александра Колтового.

— Эта тема, на которую я даже никогда ни с кем не разговаривала, честно говоря. Мне позвонили журналисты и сказали, что Саша Колтовой разбился. Я не была на его похоронах. Я хочу его запомнить таким, каким знала, — цитирует Кудрявцеву Teleprogramma.pro.

Напомним, что Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом 2020 года он перешел в проект «Звезды сошлись», став новым напарником Леры Кудрявцевой и заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ ведущий работал на телеканале «Наука 2.0».

Телеведущий разбился на легкомоторном самолете 7 ноября возле поселка Чкаловского в городском округе Люберцы. В результате крушения воздушное судно загорелось. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Расследованием трагедии занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

На момент трагедии Александру Колтовому был всего 41 год.

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